Lehrer korrigieren Klausuren unter Zeitdruck

Auf Sicht fahren

Wer später ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Abi 2020“ im Schrank hat, kann zwar nicht auf eine tolle Sause zum Ende der Schülerkarriere zurückblicken, dafür aber auf das nach dem Turbo-Abi vielleicht größte schulpolitische Abenteuer: Das Abitur in Zeiten von Covid-19 verlangt von Schülern und Lehrkräften ein hohes Maß an Motivation, Leistungswillen und Flexibilität. Deshalb ist es eine gute Nachricht, dass die Prüfungen nur drei Wochen später als geplant starten und die Sommerferien trotzdem unangetastet bleiben.

Mit der geringfügigen Verschiebung dürfte Schulministerin Yvonne Gebauer ein vielfaches erleichtertes Aufatmen ausgelöst haben. Zumal die Ferien bisher ebenso für alle anderen Schulprüfungen so etwas wie eine natürliche Grenze darstellen. Ganz zwingend wäre das nicht, weil das Schuljahr formal erst am 31. Juli endet. Und vermutlich gehört diese Option zu den weiteren Szenarien, die Gebauer als Plan B oder C noch im Kö-cher hat. Auch eine Absage bleibt denkbar: Und glaubt man Praktikern, liegen Vor- und Abi-Note nicht weit auseinander.

Den in dieser Zeit heftiger Einschränkungen vielleicht wichtigsten Satz hat die Ministerin aber fast nebenbei auf Nachfrage gesagt: Sie geht davon aus, dass nach den Osterferien zumindest das Schulleben wieder beginnen kann. Natürlich ist das eine Momentaufnahme, entschieden wird das erst kurz vorher. Aber es ist ein Hoffnungsschimmer, der nicht nur die Abiturienten, Zehntklässler und Berufskolleg-Absolventen optimistisch stimmt.

Damit verbunden ist eine wichtige Frage, die nicht nur die Prüfungen begleiten wird: Es muss bis dahin klar sein, wie im Schulalltag der Schutz vor Infektionen geregelt werden kann. Während bei Klausuren großer Abstand ohnehin vorgesehen ist, wird der im Unterricht nur schwer durchzuhalten sein. Selbst wenn gesunde Kinder und Jugendliche nicht stark auf das Coronavirus reagieren – für Schüler mit Vorbelastungen, Lehrkräfte und Ganztagsbetreuer ist es ein Risiko.

Deshalb wirkt die Ankündigung, dass es bald wieder losgeht, unausgegoren – oder zumindest voreilig. Sie wirft mehr Fragen auf, als die Ministerin gerade beantworten kann. Auf Sicht zu fahren, ist derzeit noch die bessere Strategie. Immerhin: Das „Abi 2020“ und alle anderen Prüfungen zeigen über die Krise hinaus, wie flexibel das Schulsystem trotz hinkender Digitalisierung reagieren kann. Das kostet Kraft. Aber es geht.