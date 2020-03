Uni: Schutzmasken aus dem 3-D-Drucker

Essen/Köln (dpa/lnw) - Immer mehr Labore und Forschungseinrichtungen helfen bei der Versorgung von Kliniken mit Atemschutzmasken. An der Universität Duisburg-Essen werden die dafür nötigen Bauteile mit 3-D-Druckern hergestellt. Das Schild für die Maske werde aus Folien für Overhead-Projektoren geschnitten. «Diese sammeln wir gerade überall an der Uni ein», sagte Stefan Kleszczynski vom Lehrstuhl für Fertigungstechnik an der Universität.

Von dpa