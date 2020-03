Crash in der Höhe: Kein Schmerzensgeld für Drachengleiter

Köln (dpa/lnw) - Ein Kölner Drachengleiter ist nach einem Luftunfall mit der Forderung nach Schmerzensgeld gescheitert - er soll bei dem Crash selbst gegen Flugregeln verstoßen haben. Das teilte das Oberlandesgericht (OLG) Köln am Freitag mit. Der Unfall hatte sich in Norditalien in rund 80 Metern Höhe ereignet. Der Lenker des Gleitdrachens kollidierte mit einem anderen Sportler, der mit einem Gleitschirm durch die Luft schwebte. Bei dem folgenden Absturz zog sich der Drachenflieger - trotz der Höhe - nur Prellungen und eine Stauchung zu. Da er glaubte, dass der Gleitschirm-Flieger den Unfall verschuldet habe, wollte er Schmerzensgeld und Ersatz für weitere Schäden. Beim Landgericht Bonn blieb die Klage aber erfolglos.