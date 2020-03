Dreijähriger Hengst Rubaiyat ist Galopper des Jahres 2019

Köln (dpa/lnw) - Der drei Jahre alte Hengst Rubaiyat hat seine erfolgreiche Saison gekrönt und den begehrten Publikumspreis «Galopper des Jahres 2019» gewonnen. Das teilte der Dachverband Deutscher Galopp am Freitag in Köln mit. Gleich 42 Prozent aller abgegebenen Stimmen sicherte sich der von Trainerchampion Henk Grewe vorbereitete Youngster. Damit reiht sich der neue Titelträger in die Nachfolge der Galopper-Champions Iquitos (2018/2016), Sea The Moon (2014), Novellist (2013) und der Top-Stute Nightflower (2015) ein.

Von dpa