Westspiel-Casinos vorerst zu: vorher Millionen-Einnahmen

Duisburg (dpa/lnw) - Durch die Corona-Krise entgehen der landeseigenen Spielbanken-Gesellschaft Westspiel und damit auch dem Land Nordrhein-Westfalen Einnahmen in Millionenhöhe. Als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus hat das Unternehmen seit dem 14. März alle Häuser und Restaurants bis auf Weiteres geschlossen. Betroffen sind die Casinos in Aachen, Bad Oeynhausen, Duisburg und Dortmund sowie die Spielstätten in Bremen und Bremerhaven, an denen Westspiel beteiligt ist, wie das Unternehmen mitteilte. In Dortmund sind zudem zwei Restaurants und ein Tanzlokal der Gruppe seitdem geschlossen.

Von dpa