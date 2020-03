Wegen Schulschließungen keine blauen Briefe für Schüler

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen der Schulschließungen in der Corona-Krise erhalten Schüler in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr keine blauen Briefe. Die Konferenzbeschlüsse über eine Gefährdung der Versetzung könnten derzeit «nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten» gefasst werden, schreibt das NRW-Schulministerium auf seiner Website. Zudem setze ein blauer Brief voraus, dass sich die Leistungen in einem Fach seit dem Halbjahreszeugnis verschlechtert haben. «Um dies festzustellen, ist ein ausreichender Zeitraum erforderlich. Daran fehlt es wegen des derzeit ruhenden Schulbetriebs», heißt es.

Von dpa