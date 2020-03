Corona-Test von Kölns Oberbürgermeisterin Reker negativ

Köln (dpa/lnw) - Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker kann die häusliche Quarantäne verlassen. Zum geplanten Ende der Schutzmaßnahme habe sich die parteilose Politikerin auf das Coronavirus testen lassen, hieß es in einer Mitteilung der Stadt vom Mittwoch. «Das Ergebnis liegt nun vor und ist negativ.» Reker werde am Donnerstag die Quarantäne verlassen und wieder im Rathaus arbeiten. Die Politikerin hatte Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person und war deshalb in häusliche Quarantäne gekommen.

Von dpa