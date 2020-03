Daher könnten die Anträge ab Freitagmittag (12 Uhr) in digitaler Form per Online-Formular gestellt werden. «Ausgedruckte Anträge nehmen wir nicht an, sie würden das System lahmlegen.» Anfang der Woche sollten dann bereits die ersten Zahlungen erfolgen. Das ist wichtig, da viele Betriebe zum Monatswechsel Mieten und Gehälter zahlen müssen. «Wir sollten denen den Vortritt lassen, die jetzt ganz dringend die Hilfe brauchen.» In kurzer Zeit erwarte das Land eine sechsstellige Anzahl an Anträgen.

NRW will Selbstständigen und Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten zusätzliche Zuschüsse von bis zu 25 000 Euro zahlen. Zudem hat der Bundestag umfassende Hilfsprogramme auf den Weg gebracht. Für die Auszahlungen - sowohl der Bundes- als auch Landesgelder - seien in NRW jeweils die fünf Bezirksregierungen verantwortlich.