Heinen-Esser warnt vor Betrügern in Corona-Krise

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) hat vor Betrügern und Geschäftemachern in der Corona-Krise gewarnt. «Es ist perfide, dass einige Menschen aus der Krise Profit schlagen wollen», sagte sie am Mittwoch in Düsseldorf. Ob gefälschte Websites, mit denen Daten von Internetnutzern gestohlen würden oder Betrugsversuche an der Haustür älterer Menschen - die Bürger sollten jeden kriminellen Versuch der Polizei melden, sagte die Ministerin. Die Polizei warne zudem vor Betrügern am Telefon oder an der Haustür, die unter dem Vorwand von Corona-Vorsichtsmaßnahmen ihre Hilfe anböten oder sich als Verwandte ausgäben.

Von dpa