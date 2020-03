Bochum (dpa/lnw) - Bei einem Brand auf der Dachterrasse eines Hotels sind am Dienstagabend in Bochum eine Frau und ein Mann leicht verletzt worden. Der Mann habe aus dem Gebäude gerettet werden müssen, während die Frau sich selbst in Sicherheit brachte, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa