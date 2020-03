Kein Japan-Tag und keine Jazz Rally 2020 in Düsseldorf

Der für den 16. Mai geplante Japan-Tag 2020 fällt nach Angaben der Veranstalter aus, einen Nachholtermin in diesem Jahr werde es nicht geben. Die Stadt, das Land NRW und Japanische Gemeinde sagten das Freundschaftsfest mit Bedauern am Dienstag ab. «In der aktuellen Situation ist es aber einfach nicht möglich, an einer Veranstaltung festzuhalten, zu der Jahr für Jahr um die 600 000 Gäste kommen», erklärte Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) in einer Mitteilung. Der nächste Japan-Tag Düsseldorf/NRW ist am 29. Mai 2021 geplant.

Die 28. Schauinsland-Reisen Jazz Rally wird auf nächstes Jahr verschoben. «Wir folgen mit der Verschiebung der behördlichen Anordnung der Stadt Düsseldorf. Die oberste Maxime unseres gemeinsamen Handelns muss es sein, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, damit die Funktion unseres Gesundheitswesens erhalten bleibt», sagt Boris Neisser, Geschäftsführer des Veranstalters Destination Düsseldorf in einer Mitteilung Dienstagabend. Die Jazz Rally war vom 29. bis 31. Mai geplant. Gekaufte Tickets behielten für den alternativen Termin Gültigkeit. Das Geld werde alternativ aber auch zurückerstattet.