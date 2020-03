Falsche Polizisten kontrollieren angebliche Ausgangssperre

Winterberg (dpa/lnw) - Falsche Polizisten haben in Winterberg versucht, Bußgeld wegen eines vermeintlichen Verstoßes gegen Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise zu kassieren. Zwei blau uniformierte Männer hatten am Montagmorgen in einem zivilen Wagen mit Blaulicht einen Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit gestoppt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die angeblichen Polizisten warfen daraufhin dem Autofahrer vor, gegen das bestehende Ausgehverbot zu verstoßen und verlangten ein Bußgeld von 95 Euro in bar, sofern er keine Bescheinigung vom Arbeitgeber vorweisen könne. Der misstrauisch gewordene Autofahrer entgegnete, dass die Polizei in NRW nur bargeldlose Zahlungen akzeptiere. Daraufhin seien die vermeintlichen Polizisten geflüchtet.

Von dpa