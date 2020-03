Grüne fordern in Krise Hilfe auch für Obdachlose und Arme

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die oppositionellen Grünen im NRW-Landtag haben in der Corona-Krise Hilfe auch für Obdachlose, allein lebende alte Menschen und die Armen in der Gesellschaft gefordert. «Auch diese brauchen einen Rettungsschirm», sagte Grünen-Fraktionschefin Monika Düker am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags. Das Land dürfe in der Krise auch die Kommunen nicht allein lassen. Geraden den finanzschwachen Kommunen drohten jetzt neue Kassenkredite und Überschuldung.

Von dpa