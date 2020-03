Laschet: «Am Beginn einer großen wirtschaftlichen Krise»

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Bevölkerung auf harte wirtschaftliche Folgen der Corona-Krise eingestimmt. «Wir stehen am Beginn einer großen und wahrscheinlich weltweiten Krise», sagte Laschet am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags. Die Landesregierung wolle alles tun, um die negativen Folgen der Krisen zu minimieren. «Der Kollaps unserer Volkswirtschaft muss verhindert werden», sagte Laschet. Daher habe das Land ein Hilfsprogramm «von historischem Ausmaß» in Höhe von 25 Milliarden Euro aufgelegt.

Von dpa