Sonniges und trockenes Wetter in NRW erwartet

Offenbach (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf sonnige Tage freuen. Es wird an diesem Dienstag und Mittwoch meist wolkenlos und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Erst am Donnerstag ziehen demnach wieder Wolkenfelder über das Land hinweg. Die Höchsttemperatur liegen am Dienstag zwischen 9 Grad an der Weser und 12 Grad an Rhein und Ruhr, im höheren Bergland zwischen 6 und 9 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es klar, zudem kühlt es deutlich ab: Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 1 und minus 4 Grad, in Hochlagen sogar bis minus 7 Grad.

