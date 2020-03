Kriminelle sprengen Geldautomaten

Dinslaken/Mülheim/Monheim (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Dinslaken, Mülheim an der Ruhr und Monheim insgesamt vier Geldautomaten gesprengt. Die Explosion in Dinslaken ereignete sich kurz nach Mitternacht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zeugen sahen danach ein schwarzes Auto mit mehreren Menschen, dass fluchtartig in Richtung Autobahn 3 fuhr. Gut drei Stunden später sprengten Kriminelle im Mülheimer Stadtteil Dümpten einen weiteren Geldautomaten, kurz darauf den dritten im Stadtteil Saarn. Der vierte Fall spielte in Monheim, wo gegen 3.45 Uhr ein Automat vor einer Spielhalle gesprengt wurde. Hier wurde ein rotes Auto als möglicher Fluchtwagen gesehen.

Von dpa