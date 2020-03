Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Bürgerin sie informiert: Trotz des Verbots sei das Studio geöffnet. Tatsächlich waren die Fenster abgedunkelt, doch von drinnen kam Musik. «Im Fitnessstudio trafen die Polizisten auf den Betreiber (59) sowie zwei weitere Männer (28/39), die offensichtlich entgegen der Anordnung an Geräten trainierten», so die Polizei. «Der 59-Jährige behauptete jedoch, dass lediglich Wartungsarbeiten durchgeführt worden seien.»

Die Beamten stoppten das illegale Training und stellten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz aus.