Paderborns Kilian: Erholung vom Coronavirus im Kinderzimmer

Dortmund (dpa) - Paderborns postiv auf das neuartige Coronavirus getester Verteidiger Luca Kilian erholt sich bei seinen Eltern von seiner Erkrankung. Als es ihm noch einigermaßen gut ging, sei er zu seinem Vater und seiner Mutter nach Dortmund gefahren, sagte der 20-Jährige in einem Interview der «Heilbronner Stimme» (Montag). «Seitdem liege ich in meinem alten Kinderzimmer in Quarantäne. Meine Mutter ist Krankenschwester, achtet sehr auf Hygiene und ich werde bestens versorgt.»

Von dpa