Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem Austritt von Kohlenmonoxid in ihrer Wohnung in Düsseldorf sind eine Mutter und ihr dreijähriges Kind am Sonntagabend in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Vater der dreiköpfigen Familie sei ebenfalls in der Wohnung gewesen, aber unverletzt geblieben, wie die Feuerwehr am Sonntagabend mitteilte.

Von dpa