Alfred Biolek verzichtet auf den täglichen Gang zum Bäcker

Köln (dpa) - Alfred Biolek (85), der Pionier der deutschen Fernsehkochshow, stellt sich auf ein Leben ohne Restaurant-Besuche ein. Er gehe wegen der Corona-Epidemie nicht mehr nach draußen, verzichte auch auf den täglichen Gang zum Bäcker, sagte der einstige TV-Star («Bei Bio») der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Ich halte mich an das, was vom Staat empfohlen wird.»

Von dpa