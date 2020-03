Handball-Bundesliga will Lizenzierung vorzeitig beenden

Hamburg (dpa) - Die Handball-Bundesliga (HBL) will das Lizenzierungsverfahren für die Saison 2020/21 vorzeitig beenden. Das kündigte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann in einem Interview mit den «Lübecker Nachrichten» (Sonntag) an. «Das Lizenzierungsverfahren werden wir vorzeitig abschließen und allen Clubs unter Auflagen eine Lizenz erteilen», sagte der 55-Jährige.