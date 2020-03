Geldautomat in Schwelm gesprengt: Täter flüchtig

Schwelm (dpa/lnw) - Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen einen Geldautomaten in Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis) gesprengt. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört, die Polizei alarmiert und beschrieben wie zwei Männer in einem Auto in Richtung Wuppertal geflüchtet seien, teilte die Polizei am Morgen mit. Der frei stehende Automat und ein Telefonverteilerkasten seien durch die Explosion vollständig zerstört worden. Wie viel Bargeld die Täter erbeuteten, war zunächst unklar.

Von dpa