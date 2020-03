Unbekannte versuchen Geldautomaten zu sprengen

Neuss (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Neuss versucht, einen Geldautomaten zu sprengen und danach die Flucht ergriffen - allerdings ohne Beute. Zeugen zufolge seien sie in einem dunklen Auto davongefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach beschädigten sie am frühen Samstagmorgen den Geldautomaten in einem separaten Raum neben einem Supermarkt stark. An die Geldkassette seien sie aber nicht gekommen. Die Polizei suchte bislang vergeblich unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Unbekannten.

Von dpa