Kliniken in NRW richten Corona-Intensivstationen ein

Auch das Marienhospital in Arnsberg im Sauerland hat zusätzliche Intensivplätze geschaffen und ein ambulantes Diagnostikzentrum für Corona-Tests geöffnet. Noch herrscht in Arnsberg und Viersen Ruhe vor dem Sturm. «Aber ich rechne damit, dass das schlagartig kommt», sagte Axer. Schon in den nächsten Tagen könnten «sehr schnell behandlungsbedürftige Patienten» kommen.