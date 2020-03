Designer Outlet Roermond muss schließen

Roermond(dpa) - Das Designer Outlet im niederländischen Roermond muss auf Anordnung der Behörden wegen der Corona-Epidemie vorübergehend schließen. Das gelte ab Samstag 8 Uhr, teilten die Behörden der niederländischen Region Nord-Limburg an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen am Freitag mit. Damit solle der Zustrom von vielen kauflustigen Besuchern aus dem In- und Ausland verhindert werden. Die niederländischen Behörden riefen die Besucher aus dem In- und Ausland dringend dazu auf, Menschenmassen zu meiden und nicht zum Shoppen über die Grenze zu fahren.

Von dpa