BVB-Handballdamen kritisieren Zeitpunkt für Saisonabbruch

Dortmund (dpa) - Tabellenführer Borussia Dortmund hat mit Verärgerung auf die Entscheidung zum sofortigen Abbruch der Saison in der Handballfrauen-Bundesliga wegen der Corona-Krise reagiert. «Die Gesundheit - das müssen wir in diesen Zeiten nicht eigens betonen - hat absolute Priorität. Doch vom Zeitpunkt und der Art und Weise, wie der Abbruch kommuniziert worden ist, sind wir völlig überrascht worden. Mit uns ist nicht gesprochen worden», klagte Vorstand Andreas Heiermann am Freitag.

Von dpa