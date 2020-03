Köln (dpa/lnw) - Der WDR stellt sein Programm für die wegen der Corona-Pandemie zu Hause weilenden Grundschüler um. Von Montag (23. März) an werde es am Morgen eine spezielle, dreistündige Sendestrecke für die jüngsten Schüler geben, teilte der Sender am Freitag mit. «Damit zu Hause wegen geschlossener Schulen keine Langeweile aufkommt.»

Von dpa