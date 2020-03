Schwerverletzter an Autobahn: Hinweise nach TV-Sendung

Köln (dpa/lnw) - Im rätselhaften Fall eines schwer verletzten Mannes am Autobahnkreuz Bonn-Nord hat die Polizei nach einer Fernsehsendung einige Anrufe erhalten. Es seien zehn Hinweise eingegangen, die nun ausgewertet würden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Köln. Ob eine heiße Spur darunter sei, sei noch unklar. Die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» hatte am Mittwochabend einen Beitrag zu dem mehr als neun Jahre zurückliegenden Fall gezeigt.

Von dpa