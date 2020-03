Zwei Mädchen vergewaltigt und gefilmt: Verdächtige in Haft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer Polizei hat drei junge Männer gefasst, die zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren vergewaltigt und die Tat gefilmt haben sollen. Zwei der Verdächtigen sind 17 Jahre alt, einer 19, wie die Ermittler am Freitag erklärten. Sie seien am Morgen in ihren Düsseldorfer Wohnungen festgenommen worden.