Corona: Polizei warnt erneut vor neuer Trickbetrüger-Masche

Erst am Dienstag hatten Unbekannte in Köln versucht, mit dieser Masche eine 82-Jährige zu bestehlen. Anders als in Unna werden dort und in Leverkusen allerdings tatsächlich Virentests an der Haustür und in Wohnungen durch die Behörden vorgenommen, «jedoch nie ohne vorherige Anmeldung». Die Mitarbeiter zeigten zudem stets ihren Ausweis vor, hatte die Polizei berichtet.