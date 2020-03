Fachwerkhaus aus 19. Jahrhundert brennt komplett nieder

Ahlen (dpa/lnw) - Ein Fachwerkhaus aus dem 19. Jahrhundert ist in Ahlen (Kreis Warendorf) komplett niedergebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Donnerstagabend stand der Dachstuhl bereits in Flammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen auf benachbarte Häuser zu verhindern. Das leerstehende Fachwerkhaus wurde jedoch vollständig zerstört. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe seien noch nicht bekannt, sagte eine Sprecherin der Polizei.

