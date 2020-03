Leverkusen: Treffen im Freien untersagt

Leverkusen (dpa/lnw) - Die Menschen in Leverkusen dürfen wegen der Coronakrise ab sofort bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr im Freien zusammenkommen. «Zusammenkünfte von 2 oder mehr Personen unter freiem Himmel» seien untersagt, heißt es in einer Allgemeinverfügung der Stadt vom Donnerstag. Ausnahme seien Gruppen, die zusammen wohnen, zum Beispiel Familien oder Wohngemeinschaften. Zusammenkünfte «bei der Erledigung von Besorgungen zur Deckung des täglichen Bedarfs» - etwa in Warteschlagen - oder aus «zwingenden beruflichen Gründen» seien ebenfalls nicht verboten. «Leverkusen hat keine Ausgangssperre erlassen», betonte eine Sprecherin der Stadt. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Von dpa