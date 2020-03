Dünger in Kanalisation gelaufen: Fahrer leicht verletzt

Reken (dpa/lnw) - Beim Betanken eines Lastwagens mit Düngemittel sind am Donnerstag im westlichen Münsterland Chemikalien in die Kanalisation geflossen. Laut Mitteilung der Borkener Polizei atmete der Fahrer dabei auf einem Betriebsgelände in Reken freigesetzte Dämpfe ein und wurde leicht verletzt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war beim Betanken ein Fass geplatzt. Dabei liefen etwa 3500 Liter Ammoniumnitrat aus, ein Teil davon auch in die Kanalisation. Die Feuerwehr reinigte das Gelände und den Kanal. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Fahrer ein.

Von dpa