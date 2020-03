Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz aller Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus sind in Nordrhein-Westfalen weiterhin auch Ausgangssperren möglich. «Jeder Einzelne hat es in der Hand zu verhindern, dass es Ausgangssperren gibt», sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf.

Von dpa