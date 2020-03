Boom der TK-Kost: Eismann stellt Hamsterkäufer hinten an

Mettmann/Straelen (dpa) - Wenig hält sich länger als Tiefgefrorenes: Angesichts der Corona-Krise verzeichnen die Tiefkühlkost-Hersteller Eismann und Bofrost in ihren Online-Shops derzeit rund doppelt so viel Umsatz durch Bestellungen wie zu anderen Zeiten, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten.