In Bünde, Preußisch Oldendorf und in Gummersbach beschlagnahmte die Polizei bei der am Donnerstag um sechs Uhr morgens gestarteten Durchsuchung IT-Geräte, Schusswaffen, Baseballschläger, Propagandamaterial und Drogen, wie NRW-Innenminister Herbert Reul in Düsseldorf berichtete.

Zum Kern des zugleich verbotenen Vereins „Geeinte Völker und Stämme“ sowie seiner Teilorganisation „Osnabrücker Landmark“ gehörten Reul zufolge 21 Personen, darunter drei aus NRW. Dem rund 100 Personen zählenden Umfeld gehörten weitere 15 Anhänger aus NRW an. Der Verein verfolge eine rassistische und antisemitische Ideologie, er lehne die Verfassung ab, hetze gegen Juden und versuche, Politiker einzuschüchtern.

„Gerade jetzt in der Coronakrise müssen wir stark gegen Leute vorgehen, die solche Verschwörungstheorien verbreiten und so den Staat unterhöhlen wollen“, betonte Reul. So schwer könnten Zeiten aber nicht sein, dass man nicht dagegen vorgehe.