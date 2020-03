Uniklinik Bonn: Keine Väter mehr im Kreißsaal

Bonn (dpa/lnw) - In der Bonner Uniklinik dürfen Väter bei Geburten wegen der Coronakrise nicht mehr in den Kreißsaal. Die Klinik habe sich schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen, um das Infektionsrisiko für Patientinnen und Mitarbeiterinnen möglichst gering zu halten, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. «Das bedeutet leider, dass werdende Väter ihre schwangeren Frauen weder vor, während noch nach der Geburt begleiten oder besuchen dürfen.» Zuerst hatte der Bonner «General-Anzeiger» berichtet.

Von dpa