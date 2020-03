Bande stiehlt Luxusautos im Wert von 1,7 Millionen Euro

Einem 44-Jährigen sowie einem 41-Jährigen wird dabei vorgeworfen in der Zeit von November 2017 bis November 2019 in 27 Fällen hochwertige Autos entwendet zu haben. In zwei Fällen soll noch ein 19-Jähriger beteiligt gewesen sein. Die Diebstähle fanden unter anderem in Paderborn, in Bielefeld und in Niedersachsen statt.

Die gestohlenen Autos sollen von den Tatverdächtigen in eine Lagerhalle nach Minden gefahren, dort in Einzelteile zerlegt und anschließend von der Bande nach Osteuropa gebracht worden sein.

Die litauischen Beschuldigten hatten es den Angaben zufolge auf Luxuskarossen mit «Keyless-Go-Systemen» abgesehen. Dabei öffnet sich ein Auto schon, wenn der Fahrer mit der Schlüsselkarte sich nur nähert. Ein Zündschlüssel zum Motorstarten ist oft nicht mehr nötig. Die Bande setzte laut Anklage sogenannte Funkstreckenverlängerer ein. Damit fingen die Männer die Funksignale von im Haus deponierten Autoschlüsseln auf - und konnten die Fahrzeuge so aktivieren.