Kölner OB Reker in Quarantäne: Ihr Mann versorgt sie

Köln (dpa) - Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (63) nimmt eine zweiwöchige Corona-Quarantäne locker. «Ich habe nichts, ich fühle mich pudelwohl», sagte die parteilose Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Da sie aber mit einem Corona-Infizierten in Kontakt war, bleibt sie bis Ende nächster Woche in ihrer Wohnung in einem Kölner Mehrfamilienhaus. «Ich komme damit deswegen ganz gut zurecht, weil ich hier jetzt arbeite wie im Büro auch. Ich bekomme hier meine Akten, und ich telefoniere ganz viel. Deswegen merke ich den Unterschied vielleicht nicht so wie andere. Ich sitze einfach nur an einer anderen Stelle.»

Von dpa