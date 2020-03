Stall mit 2500 Ferkeln abgebrannt: Zwei Menschen verletzt

Herne (dpa/lnw) - Ein Schweinestall in Herne mit rund 2500 Ferkeln ist am Mittwoch abgebrannt. Ein Mitarbeiter des Betriebs wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, wie ein Sprecher der Stadt berichtete. Zudem wurde ein verletzter Feuerwehrmann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kam, wegen dem Teile des Stalls einstürzten. Ersten Ermittlungen zufolge kamen zwischen 2000 und 2500 Schweine ums Leben. 80 Feuerwehrleute waren bei dem Brand an der Stadtgrenze zu Bochum im Einsatz, der noch am Abend andauerte.

Von dpa