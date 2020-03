Polizei warnt vor Coronapartys: «Virus kennt keinen Spaß»

Dortmund (dpa/lnw) - Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange hat junge Leute vor sogenannten Coronapartys gewarnt. «Das Virus kennt keinen Spaß», sagte Lange in einem am Mittwoch auf Facebook veröffentlichten Video. «Ich bitte Sie und euch eindringlich darum, solche Privatveranstaltungen nicht zu organisieren und nicht zu besuchen.» Sich an sowas zu beteiligen, sei «verantwortungslos». Sollte es trotzdem zu Partys kommen, würden die Beamten eingreifen: «Die Polizei wird solche Menschenansammlung umgehend auflösen.»

Von dpa