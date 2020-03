Landrat: 25 Patienten im Kreis Heinsberg geheilt entlassen

Pusch kritisierte in seiner Videobotschaft erneut die schleppende Versorgung der Kliniken im Kreis mit Atemschutzmasken und Kitteln. Auch die Bundeswehr habe ihn enttäuscht: Sämtliche Hilfegesuche seien negativ beschieden worden, so Pusch. Er bemängelte, dass die Bundeswehr nun ausgerechnet in Berlin - wo es weit weniger infizierte Menschen gebe - ein Krankenhaus mit 1000 Betten aufbaue. Ihm stelle sich die Frage, «ob die Menschen in Berlin irgendwie wichtiger sind als die Menschen in der Provinz», so Pusch. Er appellierte an Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU): «Machen Sie uns ein Angebot, wie man dem Kreis Heinsberg helfen kann.»