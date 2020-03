Mann will Sonne an Kraftwerk genießen und fällt in Becken

Finnentrop (dpa/lnw) - Bei dem Versuch, sich am Rand eines Speicherbeckens eines Kraftwerks zu sonnen, ist ein junger Mann ins Wasser gefallen. Der 26-Jährige betrat mit zwei Bekannten illegal das Gelände des Pumpspeicherkraftwerks Rönkhausen in Finnentrop im Sauerland, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei hätten sie Alkohol getrunken. Als der Mann sich bei dem Vorfall am Dienstag sonnen wollte, verlor er den Halt und stürzte die steile Beckenumrandung hinab ins Wasser. Seine Bekannten versuchten vergeblich, ihn raus zu ziehen.