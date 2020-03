Einschränkungen für Beerdigungen: Ordnungsamt rückt aus

Köln (dpa/lnw) - Die mit dem Coronavirus verbundenen Einschränkungen haben in Nordrhein-Westfalen auch Auswirkungen auf Bestattungen und Trauergesellschaften. Beerdigungen dürfen nur noch im engsten Familienkreis und unter freiem Himmel stattfinden, Trauerhallen bleiben vorerst geschlossen. So sind in Köln und Essen seit Wochenbeginn nur Familienmitglieder ersten Grades zugelassen - also Partner, Eltern und Kinder eines Verstorbenen - Geschwister oder Enkel beispielsweise nicht. Trauernde sollen zudem Abstand voneinander halten und Berührungen vermeiden. In anderen Kommunen wurde die Teilnehmerzahl auf maximal zehn Personen aus dem engsten Familienkreis beschränkt.

Von dpa