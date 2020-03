Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz Schließung der rund 400 Berufsschulen in Nordrhein-Westfalen wegen des Coronavirus können die Jugendlichen den berufspraktischen Teil ihrer Ausbildung in den Betrieben fortsetzen. Das sagte die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf.

Von dpa