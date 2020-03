Anklage fordert milde Haftstrafen im Cum-Ex-Prozess

Bonn (dpa) - Im ersten Strafprozess um so genannte Cum-Ex-Deals hat die Staatsanwaltschaft milde Haftstrafen für die beiden angeklagten britischen Aktienhändler gefordert. Obwohl die Anklage deren Schuld als erwiesen ansieht, forderte die zuständige Staatsanwältin eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten für den einen sowie zehn Monate Haft für den anderen; die Strafen könnten zur Bewährung ausgesetzt werden. «Man kann nicht Einzelne als Sündenbock hinstellen und stellvertretend für andere bestrafen», sagte sie am Mittwoch in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Bonn.

Von dpa