Essen (dpa/lnw) - Einen Streit um einen Parkplatz hat ein 62-jähriger Anwohner in Essen mit Eiern und Macheten ausgetragen. Weil er nicht wollte, dass ein 42-Jähriger neben seiner Einfahrt parkt, habe er den Autofahrer angebrüllt und so vertreiben wollen, berichtete die Polizei am Dienstag. Dann habe er dessen Wagen mit Eiern beworfen.

