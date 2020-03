Laschet: Urlauber in NRW müssen ihren Aufenthalt abbrechen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nicht nur Fernreisende, sondern auch Urlauber in Nordrhein-Westfalen müssen wegen der Corona-Pandemie laut Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ihren Urlaub abbrechen. Wenn Hotels und Pensionen ab Mittwoch grundsätzlich keine touristischen Übernachtungen mehr erlauben dürften, müssten auch die hiesigen Gäste ihren Ferienaufenthalt beenden, sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf.