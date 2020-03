DEG lädt Menschen aus medizinischen Berufen zu Heimspiel ein

Düsseldorf (dpa) - Der achtmalige deutsche Meister Düsseldorfer EG lädt Ärztinnen und Ärzte sowie Berufstätige aus dem medizinischen Bereich kostenfrei zum ersten Heimspiel der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im September ein. «Die Düsseldorfer EG möchte sich bei allen Mitwirkenden für ihren großen und wichtigen Einsatz für die Gesellschaft ausdrücklich bedanken», teilte der Club am Dienstag mit. Die DEL-Saison war unmittelbar vor dem Start der Playoffs wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen worden. Einen deutschen Meister gibt es in diesem Jahr deshalb nicht.

Von dpa