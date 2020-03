Elf antisemitische Straftaten mit islamistischem Hintergrund

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Nordrhein-Westfalen zwischen 2017 und 2019 insgesamt elf antisemitische Straftaten mit vermutetem oder erwiesenem islamistischen Hintergrund erfasst. Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in einer am Dienstag veröffentlichten Antwort auf eine AfD-Anfrage mit. Registriert wurden demnach Beleidigungen und Volksverhetzung ebenso wie Sachbeschädigung oder Bedrohungen.

Von dpa